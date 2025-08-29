Η Ζανκτ Πάουλι έδειξε με το… καλησπέρα απέναντι στη Ντόρτμουντ ότι εφέτος θα είναι ακόμη πιο «σκληρό καρύδι» σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Στην πρεμιέρα της Bundesliga «γύρισε» από το εις βάρος της 1-3 σε 3-3 κι απόψε στο θρυλικό τοπικό ντέρμπι του γερμανικού βορρά με το Αμβούργο, πήρε τεράστιο «διπλό» με 2-0!

Την πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής «υπέγραψαν» οι Τσβιγκάλα και Ουντόντζι, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν ν’ απαντήσουν και να παραμένουν χωρίς «τρίποντο» μετά από 2 ματς και την επιστρογή τους στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία μετά από 7 χρόνια.

Ο Μανώλης Σάλιακας πέρασε και πάλι ως αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, στο 59′ αντί του Πίρκα.

Η 2η αγωνιστική:

Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19′ Τσβιγκάλα, 59′ Ουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 30/8

Λειψία-Χαϊντενχάιμ 30/8

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 30/8

Χοφενχάϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 30/8

Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 30/8

Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 31/8

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 31/8

Κολωνία-Φράϊμπουργκ 31/8

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ζανκτ Πάουλι 4 -2αγ.

Μπάγερν 3

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3

Βόλφσμπουργκ 3

Άουγκσμπουργκ 3

Ουνιόν Βερολίνου 3

Χοφενχάιμ 3

Κολονία 3

Ντόρτμουντ 1

Αμβούργο 1 -2αγ.

Γκλάντμπαχ 1

Μπάγερ Λεβερκούζεν 0

Στουτγκάρδη 0

Μάιντς 0

Φράιμπουργκ 0

Χαϊντενχάιμ 0

Βέρντερ Βρέμης 0

Λειψία 0