Άουγκσμπουργκ και Φράιμπουργκ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην WWK Arena, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική στη Γερμανία.

Οι γηπεδούχοι χτύπησαν δύο φορές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αλλά στη συνέχεια έριξαν ρυθμό και η Φράιμπουργκ ισοφάρισε επίσης με δύο γκολ σε ένα δίλεπτο.

Η Άουγκσμπουργκ στόχευε να επεκτείνει το αήττητο σερί των τεσσάρων αγώνων της για να κλείσει την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου μισού της σεζόν, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε το σημαντικό προβάδισμά της.

Η 18η αγωνιστική:

Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3 (29΄ Νίνμαχ, 78΄ Στάγκε, 81΄ Μιλόσεβιτς – 1΄ Καλιμουεντό, 56΄ Κόλινς, 90΄+5 Κνάουφ)

Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι 3-2 (45΄+1 Μπραντ, 54΄ Αντεγέμι, 90΄+5 πεν. Τσαν – 62΄ Σαντς, 75΄ Τζόουνς)

Βόλφσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 1-1 (80΄ Γεντς – 45΄+1 Μπεκ)

Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν 1-0 (9΄ Μπούργκερ)

Κολωνία-Μάιντς 2-1 (57΄, 86΄ Άτσε, 29΄ Μπελ)

Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 0-0

Λειψία-Μπάγερν Μονάχου 1-5 (20΄ Ρόμουλο – 50΄ Γκάμπρι, 67΄ Κέιν, 83΄ Τα, 86΄ Πάβλοβιτς, 88΄ Ολίσε)

Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου 1-1 (59΄ Φούχριχ – 83΄ Βου-Γέονγκ)

Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 2-2 (47΄ Κλοντ-Μορίς, 49΄ Ρετσμπεκάι – 60΄ Σουζούκι, 62΄ Ματάνοβιτς)

Βαθμολογία (σε 18 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 50

Ντόρτμουντ 39

Χόφενχαϊμ 33 -17αγ.

Στουτγάρδη 33

Λειψία 32 -17αγ.

Λεβερκούζεν 29 -17αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27

Φράιμπουργκ 24

Ουνιόν Βερολίνου 24

Κολωνία 20

Γκλάντμπαχ 20

Βόλφσμπουργκ 19

Βέρντερ Βρέμης 18 -17αγ.

Αμβούργο 17 -17αγ.

Άουγκσμπουργκ 16

Χάιντενχαϊμ 13

Μάιντς 05 12

Ζανκτ Πάουλι 12 -17αγ.