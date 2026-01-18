Άουγκσμπουργκ και Φράιμπουργκ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην WWK Arena, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική στη Γερμανία.
Οι γηπεδούχοι χτύπησαν δύο φορές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αλλά στη συνέχεια έριξαν ρυθμό και η Φράιμπουργκ ισοφάρισε επίσης με δύο γκολ σε ένα δίλεπτο.
Η Άουγκσμπουργκ στόχευε να επεκτείνει το αήττητο σερί των τεσσάρων αγώνων της για να κλείσει την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου μισού της σεζόν, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε το σημαντικό προβάδισμά της.
Η 18η αγωνιστική:
Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3 (29΄ Νίνμαχ, 78΄ Στάγκε, 81΄ Μιλόσεβιτς – 1΄ Καλιμουεντό, 56΄ Κόλινς, 90΄+5 Κνάουφ)
Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι 3-2 (45΄+1 Μπραντ, 54΄ Αντεγέμι, 90΄+5 πεν. Τσαν – 62΄ Σαντς, 75΄ Τζόουνς)
Βόλφσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 1-1 (80΄ Γεντς – 45΄+1 Μπεκ)
Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν 1-0 (9΄ Μπούργκερ)
Κολωνία-Μάιντς 2-1 (57΄, 86΄ Άτσε, 29΄ Μπελ)
Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 0-0
Λειψία-Μπάγερν Μονάχου 1-5 (20΄ Ρόμουλο – 50΄ Γκάμπρι, 67΄ Κέιν, 83΄ Τα, 86΄ Πάβλοβιτς, 88΄ Ολίσε)
Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου 1-1 (59΄ Φούχριχ – 83΄ Βου-Γέονγκ)
Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 2-2 (47΄ Κλοντ-Μορίς, 49΄ Ρετσμπεκάι – 60΄ Σουζούκι, 62΄ Ματάνοβιτς)
Βαθμολογία (σε 18 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 50
Ντόρτμουντ 39
Χόφενχαϊμ 33 -17αγ.
Στουτγάρδη 33
Λειψία 32 -17αγ.
Λεβερκούζεν 29 -17αγ.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27
Φράιμπουργκ 24
Ουνιόν Βερολίνου 24
Κολωνία 20
Γκλάντμπαχ 20
Βόλφσμπουργκ 19
Βέρντερ Βρέμης 18 -17αγ.
Αμβούργο 17 -17αγ.
Άουγκσμπουργκ 16
Χάιντενχαϊμ 13
Μάιντς 05 12
Ζανκτ Πάουλι 12 -17αγ.