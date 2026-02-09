Ο προημιτελικός του Κυπέλλου Γερμανίας, μεταξύ της Μπάγερν και της Λειψίας, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (11/2) ήταν στον… αέρα, λόγω απεργίας των δημόσιων συγκοινωνιών στο Μόναχο.

Η απεργία θα οδηγήσει σε αναστολή όλων των υπηρεσιών του Μετρό στην περιοχή της βαυαρικής πρωτεύουσας, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των οπαδών στο Στάδιο.

Σύμφωνα με την Bild, έχει αποφασιστεί ότι ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί όπως προγραμματίστηκε εξ αρχής με την απόφαση να κλειδώνει στη συνάντηση που διεξήχθη τη Δευτέρα (9/2).

Συγκεκριμένα, εκπονήθηκε σχέδιο για να διασφαλιστεί ότι ο προημιτελικός θα διεξαχθεί κανονικά, αν και η μετακίνηση προς το Στάδιο θα παραμείνει σημαντική πρόκληση για πολλούς οπαδούς.