Το γκολ του Αντεγέμι στο 20′ αποδείχθηκε αρκετό για την Μπορούσια Ντόρτμουντ να κάμψει την αντίσταση της Βόλφσμπουργκ και με το τελικό 1-0 να πλησιάσει στο -2 από την πρωτοπόρο Μπάγερν.

Βασικός κι αναντικατάστατος σε ένα ακόμη ματς για τους «λύκους» ήταν ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Σοκ στο 92΄ για τη Λεβερκούζεν, που ισοφαρίστηκε 1-1 από την Γκλάντμπαχ και έχασε κι άλλο έδαφος στην Bundesliga. Η Μπάγερ, χωρίς να ενθουσιάσει με την απόδοσή της, προηγήθηκε στο 70΄ με τον Τίλμαν και φαινόταν ότι, έστω και δύσκολα, θα πανηγύριζε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα. Τα «πουλάρια», όμως, που μέχρι σήμερα δεν είχαν πετύχει ούτε γκολ στα τρία πρώτα παιχνίδια τους, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με κεφαλιά του Ταμπάκοβιτς και «τσίμπησαν» τον δεύτερο βαθμό τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (43΄ Ντεμίροβιτς, 50΄ Ελ Χανούς)

Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ 0-3 (33΄πεν. Γκρίφο, 54΄ Αντάμου, 75΄αυτ. Κουλιμπαλί)

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 1-4 (83΄ Εσεντε – 14΄ Σάνο, 26΄ Κορ, 60΄ Νέμπελ, 69΄ Ζιμπ)

Χοφενχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 1-4 (82΄ Τσουφάλ – 44΄, 48΄πεν., 77΄πεν. Κέιν, 90+9΄ Γκνάμπρι)

Αμβούργο-Χαϊντενχάιμ 2-1 (42΄ Βούσκοβιτς, 59΄ Φιλίπε – 90+3΄ Κέλε)

Λειψία-Κολωνία 3-1 (13΄ Ουεντραόγκο, 44΄ Ρομούλο, 45+4΄ Ράουμ – 23΄ Τίλμαν)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου 3-4 (45+4΄ Μπράουν, 80΄ Ουζούν, 87΄πεν. Μπούρκαρτ – 9΄ Ανσα, 32΄, 53΄, 56΄ Μπερκ)

Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ 1-1 (70΄ Τίλμαν – 90+2΄ Ταμπάκοβιτς)

Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ 1-0 (20′ Αντεγέμι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 12

Ντόρτμουντ 10

Λειψία 9

Κολωνία 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6

Φράιμπουργκ 6

Στουτγκάρδη 6

Χοφενχάιμ 6

Ουνιόν Βερολίνου 6

Βόλφσμπουργκ 5

Λεβερκούζεν 5

Μάιντς 4

Βέρντερ Βρέμης 4

Αμβούργο 4

Άουγκσμπουργκ 3

Γκλάντμπαχ 2

Χαϊντενχάιμ 0