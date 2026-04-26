Πιστή στο… ραντεβού της με τα αστέρια θα είναι και τη νέα σεζόν η Ντόρτμουντ. Με την άνετη νίκη της με 4-0 επί της Φράιμπουργκ, στο ματς που «έριξε» την αυλαία της 31ης αγωνιστικής, η Μπορούσια εξασφάλισε και μαθηματικά μία θέση στην πρώτη τετράδα της Bundesliga και εξασφάλισε για ακόμη μία χρονιά το εισιτήριο για το Champions League.
Οι Βεστφαλοί «καθάρισαν» το ματς από το πρώτο ημίχρονο, με τέρματα των Μπάιερ, Γκιρασί και Μπενσεμπαϊνί, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε λίγο πριν τη λήξη ο Φάμπιο Σίλβα.
Η Φράιμπουργκ υποχώρησε όγδοη, σε ισοβαθμία με την έβδομη Άιντραχτ, με την οποία θα μονομαχήσουν ως το τέλος για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Η 31η αγωνιστική:
Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού – 78΄ Ντοέκι)
Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4 (15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ – 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0
Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (45΄ Κάντε – 66΄ Ντοάν)
Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί)
Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (78΄ Βάλντσμιτ – 43΄ πεν., 52΄ Σικ)
Αμβούργο-Χοφενχάιμ 1-2 (34΄πεν. Γκλάτσελ – 19΄ Ασλάνι, 45΄ Λέμπερλε)
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (61΄ Ντεμίροβιτς – 18΄ Στάγκε)
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0 (8΄ Μπάιερ, 14΄ Γκιρασί, 31΄ Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα)
Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 82 – Πρωταθλήτρια
Ντόρτμουντ 67 – Champions League
Λειψία 62
Στουτγκάρδη 57
Χοφενχάιμ 57
Λεβερκούζεν 55
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 43
Φράιμπουργκ 43
Άουγκσμπουργκ 37
Μάιντς 34
Γκλάντμπαχ 32
Βέρντερ Βρέμης 32
Ουνιόν Βερολίνου 32
Κολωνία 31
Αμβούργο 31
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 25
Χαϊντενχάιμ 22