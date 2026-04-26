Πιστή στο… ραντεβού της με τα αστέρια θα είναι και τη νέα σεζόν η Ντόρτμουντ. Με την άνετη νίκη της με 4-0 επί της Φράιμπουργκ, στο ματς που «έριξε» την αυλαία της 31ης αγωνιστικής, η Μπορούσια εξασφάλισε και μαθηματικά μία θέση στην πρώτη τετράδα της Bundesliga και εξασφάλισε για ακόμη μία χρονιά το εισιτήριο για το Champions League.

Οι Βεστφαλοί «καθάρισαν» το ματς από το πρώτο ημίχρονο, με τέρματα των Μπάιερ, Γκιρασί και Μπενσεμπαϊνί, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε λίγο πριν τη λήξη ο Φάμπιο Σίλβα.

Η Φράιμπουργκ υποχώρησε όγδοη, σε ισοβαθμία με την έβδομη Άιντραχτ, με την οποία θα μονομαχήσουν ως το τέλος για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η 31η αγωνιστική:

Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού – 78΄ Ντοέκι)

Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4 (15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ – 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)

Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0

Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (45΄ Κάντε – 66΄ Ντοάν)

Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί)

Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (78΄ Βάλντσμιτ – 43΄ πεν., 52΄ Σικ)

Αμβούργο-Χοφενχάιμ 1-2 (34΄πεν. Γκλάτσελ – 19΄ Ασλάνι, 45΄ Λέμπερλε)

Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (61΄ Ντεμίροβιτς – 18΄ Στάγκε)

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0 (8΄ Μπάιερ, 14΄ Γκιρασί, 31΄ Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα)

Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 82 – Πρωταθλήτρια

Ντόρτμουντ 67 – Champions League

Λειψία 62

Στουτγκάρδη 57

Χοφενχάιμ 57

Λεβερκούζεν 55

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 43

Φράιμπουργκ 43

Άουγκσμπουργκ 37

Μάιντς 34

Γκλάντμπαχ 32

Βέρντερ Βρέμης 32

Ουνιόν Βερολίνου 32

Κολωνία 31

Αμβούργο 31

Ζανκτ Πάουλι 26

Βόλφσμπουργκ 25

Χαϊντενχάιμ 22