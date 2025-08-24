Χωρίς νικητή και γκολ έπεσε η «αυλαία» της 1ης αγωνιστικής της Bundesliga. Γκλάντμπαχ και Αμβούργο έμειναν στο 0-0, σε παιχνίδι που δεν είχε πολλές φάσεις με τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν στα μεγάλα σαλόνια μετά από 7 χρόνια.

Η αποβολή του Νέμπελ στο 60ό λεπτό έδωσε την ευκαιρία στην Κολονία να «χτυπήσει» στο 90ό λεπτό με τον Μπάτλερ και να φύγει νικήτρια με 1-0 επί της Μάιντς στην προτελευταία χρονικά αναμέτρηση της πρεμιέρας της Bundesliga.

Η 1η αγωνιστική:

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0 (32΄ Λοίς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ 1-2 (6′ Κουάνσα – 25′ Ασλάνι, 52′ Λεμπέρλε)

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-3 (58′ πέν. Γκρίφο – 32′ Γιαννούλης, 42′ Ματσιμά, 45’+2 Βολφ)

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ 1-3 (29′ Σιένσα – 20′ Σκοβ-Όλσεν, 66′ Σβάνμπεργκ, 87′ πέν. Αμούρα)

Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης 4-1 (22′ Ουζούν, 25′, 47′ Μπαχόγια, 70′ Κνάουφ – 48′ Νάινμαχ)

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1 (18′, 24′ Ανσά – 86′ Τόμας)

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ 3-3 (50′ Χουντόντζι, 86′ πέν. Σισάνι, 89′ Σμιθ – 34′ Γκιρασί, 67′ Αντον, 74′ Μπραντ)

Μάιντς-Κολωνία 0-1 (90′ Μπάτλερ)

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο 0-0