Ο Μαξιμίλιαν Μπέιερ αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή για το Νίκο Κόβατς, καθώς ο 23χρονος Γερμανός επιθετικός ήταν ο λυτρωτής της Μπορούσια Ντόρτμουντ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Κολωνία. Οι Βεστφαλοί επικράτησαν με 1-0 των «τράγων» και ανέβηκαν στην 3η θέση της βαθμολογίας, επιστρέφοντας στα νικηφόρα αποτέλεσμα μετά την ήττα από τη Μπάγερν στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής.

Δυσκολεύτηκε στην αρχή η Μπάγερν Μονάχου, αλλά τελικά δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει στην έδρα της (ουραγού της βαθμολογίας) Γκλάντμπαχ με 3-0, για την 8η αγωνιστική στην Bundesliga. Ο αγώνας αυτός άρχισε με καθυστέρηση ενός τετάρτου, καθώς το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή των Βαυαρών κόλλησε στην κίνηση, εξ αιτίας έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης που προκλήθηκε από τις κακές καιρικές συνθήκες!

Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 10 παίκτες από το 19ο κιόλας λεπτό και μετά κλείστηκαν στην άμυνα για να προστατέψουν την εστία τους.

Τα κατάφεραν έως το 64′ με τον Κίμιχ ν’ ανοίγει το σκορ και τους Γκερέιρο (69′), Καρλ (81′) να διαμορφώνουν το τελικό σκορ, αυξάνοντας ξανά τη διαφορά του στους τέσσερις βαθμούς από τη Λειψία, η οποία ήταν σαρωτική, έκανε επίδειξη ταλέντου στην έδρα της Αουγκμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη, φθάνοντας στην εντυπωσιακή νίκη με 6-0. Αξίζει να σημειωθεί πως τα γκολ των «ταύρων» πέτυχαν έξι διαφορετικοί παίκτες.

Στο μεταξύ η Άιντραχτ κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα, που ήταν ξανά βασικός, και να πάρει τη νίκη στη Φρανκφούρτη με 2-0, ενώ η Βόλφσμπουργκ, με τον Κώστα Κουλιεράκη ξανά στο κέντρο της άμυνας της, πέτυχε σπουδαία νίκη στο Αμβούργο επί της ομώνυμης ομάδας με 1-0.

Η 8η αγωνιστική:

Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72′ Γκρουλ)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (35′, 56′ Μπούρκαρτ)

Άουγκσμπουργκ-Λειψία 0-6 (10′ Ντιομαντέ, 18′ Ρομούλο, 22′ Νούσα, 38′ Μπάουμγκαρντεν, 56′ Ουεντραόγκο, 65′ Λουκεμπά)

Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 3-1 (18′ Ασλάνι, 45′ Λεμπερλέ, 63′ Κράμαριτς-75′ Σίμερ)

Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ 0-1 (15′ Νταγκίμ)

Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (64′ Κίμιχ, 69′ Γκερέιρο, 81′ Καρλ)

Ντόρτμουντ-Κολωνία 1-0 (90’+6 Μπέιερ)

Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 26/10

Στουτγκάρδη-Μάιντς 26/10

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 24

Λειψία 19

Ντόρτμουντ 17

Στουτγκάρδη 15 -7αγ.

Λεβερκούζεν 14 -7αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 13

Χοφενχάιμ 13

Κολωνία 11

Βέρντερ Βρέμης 11

Ουνιόν Βερολίνου 10

Φράιμπουργκ 9 -7αγ.

Αμβούργο 8

Βόλφσμπουργκ 8

Άουγκσμπουργκ 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Μάιντς 4 -7αγ.

Χαϊντενχάιμ 4

Γκλάντμπαχ 3

Πηγή: ΑΠΕ