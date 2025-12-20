Την πιο σπουδαία νίκη της έως τώρα στην εφετινή σεζόν πέτυχε η Λεβερκούζεν, καθώς πέρασε με 3-1 από την έδρα της Λειψίας την οποία «έπιασε» στην τρίτη θέση της Μπουντεσλίκα.

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ και προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ (35΄ Σλάγκερ), να πάρει προβάδισμα με δυο γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου (40΄ Τεριέ, 44΄ Σικ) και να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά.

Η σύνθεση της Λεβερκούζεν: Φλέκεν, Άντριχ, Μπαντέ, Μπελοσιάν, Άρθρουρ (83΄ Βάθκεθ), Αλέις Γκαρθία, Τίλμαν, Τέλα (77΄ Ταπ), Χόφμαν, Τερι (77΄ Κούλμπρεθ), Σικ (77΄ Κοφανέ)

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Bundesliga και τελευταίας πριν από τη χειμερινή διακοπή, η Άιντραχτ δεν μπόρεσε να νικήσει στο Αμβούργο την τοπική ομάδα (1-1). Η ομάδα του λιμανιού προηγήθηκε με τον Λοκόνγκα (18′), με τους «αετούς» να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ούγκο Λάρσον στο 26ο λεπτό. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για το γκολ της νίκης, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ισόπαλο έληξε και το ματς στη Στουτγκάρδη, με την τοπική ομάδα να μη μπορεί να λυγίσει την αντίσταση της Χόφενχαϊμ (0-0).

Η Άουγκσμπουργκ, με τον Δημήτρη Γιαννούλη στο αρχικό σχήμα (αντικαταστάθηκε στο 56′ από τον Πέτερσεν), έμεινε στο 0-0 στην έδρα της κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης.

Η 15η αγωνιστική:

Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0 (10′ Μπραντ, 90’+7′ Μπέιερ)

Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ 0-0

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 3-4 (13′, 49′, 70′ Πεϊτσίνοβιτς-5′ Τρέου, 56′ πεν. Γκρίφο, 71′ αυτ. Σιλτ, 78΄ Σέρχαντ)

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-0

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 0-1 (90’+ Σάφερ)

Αμβούργο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (18′ Λοκόνγκα-26′ Λάρσον)

Λειψία-Λεβερκούζεν 1-3 (35΄ Σλάγκερ – 40΄ Τεριέ, 44΄ Σικ, 90+7΄ Κούλμπρεθ)

Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι 21/12

Χαϊντεχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 21/12

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 38 -14αγ.

Ντόρτμουντ 32

Λεβερκούζεν 29

Λειψία 29

Χοφενχάιμ 27

Στουτγκάρδη 26

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 25

Ουνιόν Βερολίνου 21

Φράιμπουργκ 20

Βέρντερ Βρέμης 17

Κολωνία 16

Γκλάντμπαχ 16

Αμβούργο 16

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 11 -14αγ.

Χαϊντενχάιμ 11 -14αγ.

Μάιντς 7 -14αγ.