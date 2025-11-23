Μεγάλη νίκη πέτυχε η Ουνιόν στο Αμβούργο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στην Bundesliga, επικρατώντας της Ζανκτ Πάουλι με 1-0, χάρη στο γκολ του Ράνι Κεντίρα στο 44ο λεπτό. Για τους γηπεδούχους δεν αγωνίστηκε ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος ήταν λόγω τραυματισμού εκτός αποστολής.

Νωρίτερα, η Λειψία δυσκολεύτηκε στην αρχή, αλλά στην επανάληψη κυριάρχησε απόλυτα και νίκησε τη μαχητική Βέρντερ Βρέμης με 2-0 και πλησίασε την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου ξανά στους έξι βαθμούς. Τα γκολ των «ταύρων» σημείωσαν οι Ουεντραόγκο (63′) και Σλάγκερ (80′).

Η 11η αγωνιστική:

Μάιντς-Χοφενχάιμ 1-1 (76′ Ντα Κόστα – 9′ αυτ. Χάντσε-Όλσεν)

Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ 6-2 (22′ Καρλ, 45’+, 85′ Ολίσε, 55′ Ουπαμεκανό, 60′ Κέιν, 78′ Τζάκσον-12′ Σουζούκι, 17′ Μανζάμπι)

Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη 2-2 (34′ πεν. Τσαν, 42′ Μπέιερ-47′, 71′ Ουντάβ)

Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν 1-3 (57′ Βάβρο-9′ Χόφμαν, 24′ Ταπσόμπα, 33′ Τίλμαν)

Άουγκσμπουργκ-Αμβούργο 1-0 (76′ Καντέ)

Χαϊντενχάιμ-Γκλάντμπαχ 0-3 (45′ πεν. Ντικς, 55′ Ταμπάκοβιτς, 76′ Μασίνο)

Κολωνία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-4 (4′ Καμίνσκι, 83′ Μπούλτερ, 90’+4 Βάλντεσμιντ – 39′ Τεάτ, 45’+6 Νταχούντ, 60′, 63′ Μπούρκαρντ)

Λειψία-Βέρντερ Βρέμης 2-0 (63′ Ουεντραόγκο, 80′ Σλάγκερ)

Ζανκτ Πάουλι-Ουνιόν Βερολίνου 0-1 (44′ Κεντίρα)

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες):

Μπάγερν Μονάχου 31

Λειψία 25

Λεβερκούζεν 23

Ντόρτμουντ 22

Στουτγκάρδη 22

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 20

Χοφενχάιμ 20

Βέρντερ Βρέμης 15

Ουνιόν Βερολίνου 15

Κολονία 14

Φράιμπουργκ 13

Γκλάντμπαχ 12

Άουγκσμπουργκ 10

Αμβούργο 9

Βόλφσμπουργκ 8

Ζανκτ Πάουλι 7

Μάιντς 6

Χαϊντενχάιμ 5