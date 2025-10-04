Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το σημαντικότερο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga. Ντόρτμουντ και Λειψία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο «Signal-Iduna Park», δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Μπάγερν να αποσπαστεί στην κορυφή, εφόσον νικήσει αργότερα σήμερα (19:30), την Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΛΕΙΨΙΑ

Το τελικό σκορ του αγώνα διαμορφώθηκε νωρίς, με τον Μπαουμγκάρτνερ να δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους μόλις στο 7ο λεπτό και τον Γιαν Κόουτο να ισοφαρίζει στο 23΄. Η Μπορούσια έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος του α΄ μέρους με τον Αντεγέμι, αλλά στο β΄ ημίχρονο ήταν οι «κόκκινοι ταύροι» αυτοί που πλησίασαν σε αρκετές περιπτώσεις το δεύτερο γκολ, κυρίως με τον Μπαουμγκάρτνερ.

Με τέρματα των Ποκού και Κοφάνε, η Λεβερκούζεν επικράτησε 2-0 της Ουνιόν Βερολίνου και -προσωρινά τουλάχιστον- ανέβηκε στην τέταρτη θέση. Μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες (τέσσερις στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο), η Αουγκσμπούργκ «ξέσπασε» στη Βόλφσμπουργκ, καθώς τη νίκησε 3-1, την ξεπέρασε στην κατάταξη και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν βασικός στην πλευρά των νικητών (αντικαταστάθηκε στο 71΄), όπως και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στους «λύκους», που παραμένουν χωρίς νίκη μετά την πρεμιέρα της Bundesliga. «Ανάσα» πήρε και η Βέρντερ, που νίκησε στη Βρέμη 1-0 τη Ζανκτ Πάουλι, για την οποία ο Μανώλης Σάλιακας πέρασε ως αλλαγή στο 71΄.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Χοφενχάιμ-Κολωνία 0-1

(16΄ Ελ Μαλά)

Λεβερκούζεν-Ουνιον Βερολίνου 2-0

(33΄ Ποκού, 50΄ Κοφάνε)

Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1

(23΄ Κόουτο – 7΄ Μπαουμγκάρτνερ)

Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 1-0

(2΄ Μπανγκουλά)

Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1

(3΄ Μπανκς, 51΄ Κομούρ, 63΄ Φελχάουερ – 65΄ Νταγκίμ)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 19:30

Στουτγκάρδη-Χαϊντενχάιμ 05/10

Αμβούργο-Μάιντς 05/10

Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ 05/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 15 -5αγ.

Ντόρτμουντ 14

Λειψία 13

Λεβερκούζεν 11

Κολωνία 10

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9 -5αγ.

Στουτγκάρδη 9 -5αγ.

Φράιμπουργκ 7 -5αγ.

Ζανκτ Πάουλι 7

Χοφενχάιμ 7

Βέρντερ Βρέμης 7

Ουνιόν Βερολίνου 7

Άουγκσμπουργκ 6

Βόλφσμπουργκ 5

Αμβούργο 5 -5αγ.

Μάιντς 4 -5αγ.

Χαϊντενχάιμ 3 -5αγ.

Γκλάντμπαχ 2 -5αγ.