Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το σημαντικότερο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga. Ντόρτμουντ και Λειψία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο «Signal-Iduna Park», δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Μπάγερν να αποσπαστεί στην κορυφή, εφόσον νικήσει αργότερα σήμερα (19:30), την Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη.
ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΛΕΙΨΙΑ
Το τελικό σκορ του αγώνα διαμορφώθηκε νωρίς, με τον Μπαουμγκάρτνερ να δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους μόλις στο 7ο λεπτό και τον Γιαν Κόουτο να ισοφαρίζει στο 23΄. Η Μπορούσια έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος του α΄ μέρους με τον Αντεγέμι, αλλά στο β΄ ημίχρονο ήταν οι «κόκκινοι ταύροι» αυτοί που πλησίασαν σε αρκετές περιπτώσεις το δεύτερο γκολ, κυρίως με τον Μπαουμγκάρτνερ.
Με τέρματα των Ποκού και Κοφάνε, η Λεβερκούζεν επικράτησε 2-0 της Ουνιόν Βερολίνου και -προσωρινά τουλάχιστον- ανέβηκε στην τέταρτη θέση. Μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες (τέσσερις στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο), η Αουγκσμπούργκ «ξέσπασε» στη Βόλφσμπουργκ, καθώς τη νίκησε 3-1, την ξεπέρασε στην κατάταξη και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν βασικός στην πλευρά των νικητών (αντικαταστάθηκε στο 71΄), όπως και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στους «λύκους», που παραμένουν χωρίς νίκη μετά την πρεμιέρα της Bundesliga. «Ανάσα» πήρε και η Βέρντερ, που νίκησε στη Βρέμη 1-0 τη Ζανκτ Πάουλι, για την οποία ο Μανώλης Σάλιακας πέρασε ως αλλαγή στο 71΄.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Χοφενχάιμ-Κολωνία 0-1
(16΄ Ελ Μαλά)
Λεβερκούζεν-Ουνιον Βερολίνου 2-0
(33΄ Ποκού, 50΄ Κοφάνε)
Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1
(23΄ Κόουτο – 7΄ Μπαουμγκάρτνερ)
Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 1-0
(2΄ Μπανγκουλά)
Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1
(3΄ Μπανκς, 51΄ Κομούρ, 63΄ Φελχάουερ – 65΄ Νταγκίμ)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 19:30
Στουτγκάρδη-Χαϊντενχάιμ 05/10
Αμβούργο-Μάιντς 05/10
Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ 05/10
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 15 -5αγ.
Ντόρτμουντ 14
Λειψία 13
Λεβερκούζεν 11
Κολωνία 10
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9 -5αγ.
Στουτγκάρδη 9 -5αγ.
Φράιμπουργκ 7 -5αγ.
Ζανκτ Πάουλι 7
Χοφενχάιμ 7
Βέρντερ Βρέμης 7
Ουνιόν Βερολίνου 7
Άουγκσμπουργκ 6
Βόλφσμπουργκ 5
Αμβούργο 5 -5αγ.
Μάιντς 4 -5αγ.
Χαϊντενχάιμ 3 -5αγ.
Γκλάντμπαχ 2 -5αγ.