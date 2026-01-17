Νέα ήττα για την Μπάγερ Λεβερκούζεν, τρεις ημέρες πριν τον αγώνα της με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη League Phase του Champions League.

Μετά το 1-4 στην έδρα τους από την Στουτγάρδη, οι «ασπιρίνες» έχασαν εκτός από τη Χοφενχάιμ με 1-0, με το γκολ που πέτυχε από νωρίς (9΄) ο Μπούργκερ.

Η Λεβερκούζεν του Κάσπερ Χιούλμαντ αγωνίστηκε με τους: Φλέκεν (60΄ Μπλάσβιτς), Κουάνσα, Μπαντέ, Άντριχ, Αρτούρ (46΄ Μαζά), Αλέις Γκαρθία, Φερνάντες (46΄ Κοφάν), Γκριμάλντο, Πόκου (74΄ Τέγια, 81΄ Χόφμαν), Τίλμαν, Σικ.

Η Λεβερκούζεν παρέμεινε στους 29 βαθμούς και είναι έκτη, ενώ η Χοφενχάιμ ανέβηκε στην τρίτη θέση.

Η 18η αγωνιστική:

Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3 (29΄ Νίνμαχ, 78΄ Στάγκε, 81΄ Μιλόσεβιτς – 1΄ Καλιμουεντό, 56΄ Κόλινς, 90΄+5 Κνάουφ)

Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι 3-2 (45΄+1 Μπραντ, 54΄ Αντεγέμι, 90΄+5 πεν. Τσαν – 62΄ Σαντς, 75΄ Τζόουνς)

Βόλφσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 1-1 (80΄ Γεντς – 45΄+1 Μπεκ)

Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν 1-0 (9΄ Μπούργκερ)

Κολωνία-Μάιντς 2-1 (57΄, 86΄ Άτσε, 29΄ Μπελ)

Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 0-0

Λειψία-Μπάγερν Μονάχου 19:30

Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου 18/01

Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 18/01

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 47

Ντόρτμουντ 37 -18αγ.

Χόφενχαϊμ 33 -17αγ.

Λειψία 32 -16αγ.

Στουτγκάρδη 32

Λεβερκούζεν 29 -17αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27 -18αγ.

Φράιμπουργκ 23

Ουνιόν Βερολίνου 23

Κολωνία 20 -18αγ.

Γκλάντμπαχ 20 -18αγ.

Βόλφσμπουργκ 19 -18αγ.

Βέρντερ Βρέμης 18

Αμβούργο 17 -17αγ.

Άουγκσμπουργκ 15

Χάιντενχαϊμ 13 -18αγ.

Μάιντς 05 12 -18αγ.

Ζανκτ Πάουλι 12 -17αγ.