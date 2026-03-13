Μετά τη «βαριά» ήττα της την περασμένη εβδομάδα απ’ την Μπάγερν Μονάχου με 4-1, η Γκλάντμπαχ πήρε το ντέρμπι της… ουράς με την Ζανκτ Πάουλι, επικρατώντας με 2-0 στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής της Bundesliga και πήρε βαθιά βαθμολογική «ανάσα», καθώς ξέφυγε 4 βαθμούς απ’ την επικίνδυνη ζώνη, όπου παραμένει η αποψινή (13/3) αντίπαλός της.

Τα γκολ των Στόγκερ (37′) και Χόνορατ (63′) έκαναν τη διαφορά για τους γηπεδούχους οι οποίοι έφτασαν τις δύο σερί νίκες στην έδρα τους και δείχνουν πολύ πιο έτοιμοι για να διασφαλίσουν την παραμονή τους. Για τη Ζανκτ Πάουλι δεν αγωνίστηκε ο Σάλιακας λόγω τραυματισμού.

Η 26η αγωνιστική:

Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (37′ Στόγκερ, 63′ Χόνορατ)

Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 14/03

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χαϊντενχάιμ 14/03

Ντόρτμουντ-Άουγκσμπουργκ 14/03

Χοφενχάιμ-Βόλφσμπουργκ 14/03

Αμβούργο-Κολωνία 14/03

Βέρντερ Βρέμης-Μάιντς 15/03

Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 15/03

Στουτγκάρδη-Λειψία 15/03

Βαθμολογία (σε 25 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 66

Ντόρτμουντ 55

Χοφενχάιμ 49

Στουτγκάρδη 47

Λειψία 47

Λεβερκούζεν 44

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 35

Φράιμπουργκ 34

Άουγκσμπουργκ 31

Αμβούργο 29

Ουνιόν Βερολίνου 28

Γκλάντμπαχ 28 -26αγ.

Βέρντερ Βρέμης 25

Κολωνία 24

Μάιντς 24

Ζανκτ Πάουλι 24 -26αγ.

Βόλφσμπουργκ 20

Χαϊντενχάιμ 14