Η Λειψία συνεχίζει την ξέφρενη πορεία των τελευταίων εβδομάδων καταγράφοντας την 5η σερί νίκη της στην Bundesliga. Τελευταίο θύμα της ήταν η Ουνιόν Βερολίνου την οποία νίκησε σβηστά στη Red Bull Arena με 3-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής και δείχνει πλέον να «κλειδώνει» την 3η θέση και την είσοδό της στη League Phase του επόμενου Champions League.

Οι «ταύροι» καθάρισαν τον αγώνα απ’ το πρώτο ημίωρο όταν πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Φινκγκράφε (22′) και Καρντόσο (25′). Ο Μπακού στο 63′ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, για να έρθει ο Ντοεχί και να σημειώσει το γκολ της τιμής για τους Βερολινέζους στο 78′.

Η 31η αγωνιστική:

Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22′ Φινκγκράφε, 25′ Ρόμουλο Καρντόσο, 63′ Μπακού – 78′ Ντοέχι)

Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 25/04

Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 25/04

Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 25/04

Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 25/04

Κολωνία-Λεβερκούζεν 25/04

Αμβούργο-Χοφενχάιμ 25/04

Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 26/04

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 26/04

Βαθμολογία (σε 30 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 79 – Πρωταθλήτρια

Ντόρτμουντ 64

Λειψία 62 -31αγ.

Στουτγκάρδη 56

Χοφενχάιμ 54

Λεβερκούζεν 52

Φράιμπουργκ 43

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 42

Άουγκσμπουργκ 36

Μάιντς 34

Ουνιόν Βερολίνου 32 -31αγ.

Κολωνία 31

Γκλάντμπαχ 31

Αμβούργο 31

Βέρντερ Βρέμης 31

Ζανκτ Πάουλι 26

Βόλφσμπουργκ 24

Χαϊντενχάιμ 19