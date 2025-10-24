Η Ουνιόν Βερολίου έβαλε… δύσκολα στη Βέρντερ, όμως η ομάδα της Βρέμης βρήκε εντέλει τη λύση στο πρόσωπο του Μάρκο Γκρουλ, ο οποίος σκόραρε στο 72ο λεπτό και χάρισε στους «πράσινους» τη νίκη με 1-0 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στη γερμανική Bundesliga.

Η 8η αγωνιστική:

Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72′ Γκρουλ)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 25/10

Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 25/10

Άουγκσμπουργκ-Λειψία 25/10

Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 25/10

Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ 25/10

Ντόρτμουντ-Κολωνία 25/10

Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 26/10

Στουτγκάρδη-Μάιντς 26/10

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 21

Λειψία 16

Στουτγκάρδη 15

Ντόρτμουντ 14

Λεβερκούζεν 14

Κολωνία 11

Βέρντερ Βρέμης 11 -8αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 10

Χοφενχάιμ 10

Ουνιόν Βερολίνου 10 -8αγ.

Φράιμπουργκ 9

Αμβούργο 8

Άουγκσμπουργκ 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Βόλφσμπουργκ 5

Μάιντς 4

Χαϊντενχάιμ 4

Γκλάντμπαχ 3

Πηγή: ΑΠΕ