Η Ουνιόν Βερολίου έβαλε… δύσκολα στη Βέρντερ, όμως η ομάδα της Βρέμης βρήκε εντέλει τη λύση στο πρόσωπο του Μάρκο Γκρουλ, ο οποίος σκόραρε στο 72ο λεπτό και χάρισε στους «πράσινους» τη νίκη με 1-0 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στη γερμανική Bundesliga.
Η 8η αγωνιστική:
Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72′ Γκρουλ)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 25/10
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 25/10
Άουγκσμπουργκ-Λειψία 25/10
Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 25/10
Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ 25/10
Ντόρτμουντ-Κολωνία 25/10
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 26/10
Στουτγκάρδη-Μάιντς 26/10
Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 21
Λειψία 16
Στουτγκάρδη 15
Ντόρτμουντ 14
Λεβερκούζεν 14
Κολωνία 11
Βέρντερ Βρέμης 11 -8αγ.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 10
Χοφενχάιμ 10
Ουνιόν Βερολίνου 10 -8αγ.
Φράιμπουργκ 9
Αμβούργο 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3
Πηγή: ΑΠΕ