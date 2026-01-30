Πάρα πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει ν’ απομακρυνθεί όσο γίνεται πιο μακριά από την επικίνδυνη ζώνη πέτυχε η Κολωνία στο «Ένερτζι Στάντιον». Απέναντι στη Βόλφσμπουργκ, που επίσης δίνει μάχη για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις, οι «τράγοι» επικράτησαν 1-0 στο εναρκτήριο ματς της 20ής αγωνιστικής της Bundesliga και πήραν βαθιά ανάσα.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έμεινε στον πάγκο των «λύκων».

Η 20η αγωνιστική:

Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29′ Μάινα)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 31/1

Λειψία-Μάιντς 31/1

Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 31/1

Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 31/1

Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 31/1

Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 31/1

Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1/2

Ντόρτμουντ-Χαϊντενχάιμ 1/2

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 50

Ντόρτμουντ 42

Χοφενχάιμ 39

Λειψία 36

Στουτγκάρδη 36

Λεβερκούζεν 32 -18αγ.

Φράιμπουργκ 27

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27

Ουνιόν Βερολίνου 24

Κολωνία 23 -20αγ.

Γκλάντμπαχ 20

Βόλφσμπουργκ 19 -20αγ.

Άουγκσμπουργκ 19

Αμβούργο 18 -18αγ.

Βέρντερ Βρέμης 18

Μάιντς 15

Ζανκτ Πάουλι 14

Χαϊντενχάιμ 13