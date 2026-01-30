Πάρα πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει ν’ απομακρυνθεί όσο γίνεται πιο μακριά από την επικίνδυνη ζώνη πέτυχε η Κολωνία στο «Ένερτζι Στάντιον». Απέναντι στη Βόλφσμπουργκ, που επίσης δίνει μάχη για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις, οι «τράγοι» επικράτησαν 1-0 στο εναρκτήριο ματς της 20ής αγωνιστικής της Bundesliga και πήραν βαθιά ανάσα.
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έμεινε στον πάγκο των «λύκων».
Η 20η αγωνιστική:
Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29′ Μάινα)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 31/1
Λειψία-Μάιντς 31/1
Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 31/1
Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 31/1
Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 31/1
Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 31/1
Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1/2
Ντόρτμουντ-Χαϊντενχάιμ 1/2
Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 50
Ντόρτμουντ 42
Χοφενχάιμ 39
Λειψία 36
Στουτγκάρδη 36
Λεβερκούζεν 32 -18αγ.
Φράιμπουργκ 27
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27
Ουνιόν Βερολίνου 24
Κολωνία 23 -20αγ.
Γκλάντμπαχ 20
Βόλφσμπουργκ 19 -20αγ.
Άουγκσμπουργκ 19
Αμβούργο 18 -18αγ.
Βέρντερ Βρέμης 18
Μάιντς 15
Ζανκτ Πάουλι 14
Χαϊντενχάιμ 13