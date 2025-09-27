Η φετινή Ντόρτμουντ του Νίκο Κόβατς είναι αποφασισμένη να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο και το απέδειξε φθάνοντας στην τέταρτη σερί νίκη της και μάλιστα στη δύσκολη έδρα της Μάιντς με 2-0, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Bundesliga.

Η Μπορούσια απέδωσε καλό ποδόσφαιρο και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Σβένσον (27′) και Αντεγιέμι (40′), μειώνοντας στους τρεις τους βαθμούς της διαφοράς από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου.

Στο μεταξύ η Λεβερκούζεν αρχίζει να ξεπερνά τα προβλήματα που είχε στην αρχή της σεζόν και πήρε τη σημαντική νίκη στο Αμβούργο και στην πάντα δύσκολη έδρα της Ζανκτ Πάουλι. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν στην αρχική ενδεκάδα των γηπεδούχων, όπως ήταν και ο Κώστας Κουλιεράκης στο κέντρο της άμυνας της Βόλφσμπουργκ, η οποία όμως ηττήθηκε στην έδρα της από την ανανεωμένη Λειψία με το γρήγορο γκολ του Μπακαγιόκο.

Η 5η αγωνιστική:

Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)

Μάιντς-Ντόρτμουντ 0-2 (27′ Σβένσον, 40′ Αντεγιέμι)

Βόλφσμπουργκ-Λειψία 0-1 (8′ Μπακαγιόκο)

Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 1-2 (33′ Βαχλ-25′ Ταπσόμπα, 58′ Ποκού)

Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 2-1 (47′ Κάουφμαν, 54′ Κοντέ-90’+ Τίετζ)

Γκλάντμπαχ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27/9

Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9

Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9

Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 15

Ντόρτμουντ 13

Λειψία 12

Λεβερκούζεν 8

Κολωνία 7 -4αγ.

Ζανκτ Πάουλι 7

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6 -4αγ.

Φράιμπουργκ 6 -4αγ.

Στουτγκάρδη 6 -4αγ.

Χοφενχάιμ 6 -4αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 6 -4αγ.

Βόλφσμπουργκ 5

Μάιντς 4

Βέρντερ Βρέμης 4

Αμβούργο 4 -4αγ.

Χαϊντενχάιμ 3

Άουγκσμπουργκ 3

Γκλάντμπαχ 2 -4αγ.