Ένα πολύτιμο «διπλό», στη μάχη που δίνει για την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου, κατέκτησε την Τετάρτη η Λεβερκούζεν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Λεβερκούζεν