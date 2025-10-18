Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Η Μπάγερν Μονάχου αναδείχθηκε νικήτρια στο «Der Klassiker», επικρατώντας με 2-1 σκορ της Ντόρτμουντ το Σάββατο στην «Αλιάνζ Αρίνα», για την 7η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Έτσι οι Βαυαροί διατήρησαν το απόλυτο νικών τους στην εφετινή Μπουντεσλίγκα, ξεφεύγοντας πέντε βαθμούς από τη μεγάλη τους αντίπαλο στην κορυφή της κατάταξης.

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έπαιξε μονότερμα την Μπορούσια στο πρώτο μέρος, δημιούργησε και έχασε σωρεία ευκαιριών (κυρίως με τον Λουίς Ντίας), με τον… συνήθη ύποπτο, Χάρι Κέιν να δίνει τη λύση, ανοίγοντας το σκορ στο 22΄.

Οι Βεστφαλοί ισορρόπησαν το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Αντεγέμι, αλλά από ολέθριο λάθος του Τζομπ Μπέλιγχαμ ο Ολίσε με… τάκλιν διπλασίασε τα τέρματα των πρωταθλητών στο 79΄.

Πέντε λεπτά αργότερα ο νεοεισελθών Γιούλιαν Μπραντ, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, μείωσε το σκορ και μετέτρεψε σε θρίλερ το φινάλε του ντέρμπι, όμως η Μπάγερν άντεξε στην πίεση και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ στις καθυστερήσεις, όμως πάλι ο Ντίας νικήθηκε από τον Κόμπελ σε τετ-α-τετ.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ 3-1

(3΄, 26΄ Ντοέκι, 81΄ Κεντίρα – 33΄ Ταμπάκοβιτς)

Μάιντς-Λεβερκούζεν 3-4

(72΄πεν. Αμίρι, 34΄ Λι, 90΄ Ζιμπ – 11΄πεν., 45+3΄ Γκριμάλντο, 24΄ Κοφάνε, 87΄ Τεριέ)

Λειψία-Αμβούργο 2-1

(45΄, 50΄ Μπαουμγκάρτνερ – 48΄ Λοκόνγκα)

Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη 0-3

(35΄ Τιάγκο Τόμας, 55΄ Μίτελστατ, 80΄ Στίλερ)

Χαϊντενχάιμ-Βέρντερ Βρέμης 2-2

(67΄ Σίμερ, 83΄ Φέρενμπαχ – 50΄ Γκρουλ, 69΄ Στάγκε)

Κολωνία-Άουγκσμπουργκ 1-1

(76΄ Ελ Μάλα – 54΄πεν. Ρίντερ)

Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-1

(22΄ Κέιν, 79΄ Ολίσε – 84΄ Μπραντ)

Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 19/10

Ζανκτ Πάουλι-Χοφενχάιμ 19/10

Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 21

Λειψία 16

Στουτγκάρδη 15

Ντόρτμουντ 14

Λεβερκούζεν 14

Κολωνία 11

Ουνιόν Βερολίνου 10

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9 -6αγ.

Φράιμπουργκ 8 -6αγ.

Αμβούργο 8

Βέρντερ Βρέμης 8

Ζανκτ Πάουλι 7 -6αγ.

Άουγκσμπουργκ 7

Χοφενχάιμ 7 -6αγ.

Βόλφσμπουργκ 5

Μάιντς 4

Χαϊντενχάιμ 4

Γκλάντμπαχ 3

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ