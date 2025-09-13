Τη δεύτερη σερί νίκη της στη Bundesliga πέτυχε η Ντόρτμουντ και πρώτη εκτός έδρας μετά το 3-3 της πρεμιέρας με τη Ζανκτ Πάουλι στο Αμβούργο.

Η ομάδα του Κόβατς μπήκε με το… δεξί μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων και με δύο γκολ στο πρώτο 45λεπτο έκανε διαχείριση στο δεύτερο εν όψει και της πρεμιέρας της League Phase του Champions League με τη Γιουβέντους στο Τορίνο (16/9).

Από κει και πέρα στο κυρίως «μενού» της 3ης αγωνιστικής αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τους πέντε γηπεδούχους πανηγύρισαν και, μάλιστα, με ανατροπή. Η Βόλφσμπουργκ, του βασικού κι αναντικατάστατου σε ένα ακόμη ματς, Κουλιεράκη, αναδείχθηκε ισόπαλη, 3-3, με την Κολονία σε ματς που άλλαξε το σκορ τρεις φορές στις καθυστερήσεις, ενώ η Φράιμπουργκ «έσπασε το ρόδι» με τρία γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο επί της Στουτγκάρδης (3-1).

Ξεχώρισε ακόμη το «χορταστικό» 4-2 της Χοφενχάιμ στο Βερολίνο επί της Ουνιόν, ενώ με «διπλό» έφυγε η Λειψία (1-0) από την έδρα της Μάιντς, που ακόμη δεν έχει γευτεί την χαρά της νίκης.

Η 3η αγωνιστική:

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-1 (10΄, 90΄+8΄ Γκριμάλντο, 45΄+4΄ πέν. Σικ – 52΄ Ουζούν)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 3-1 (81′, 90’+1 πέν. Ματάνοβιτς, 86′ Σέρχαντ – 20′ Ντεμίροβιτς)

Μάιντς-Λειψία 0-1 (40′ Μπακαγιόκο)

Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 3-3 (42′ Αμούρα, 65′ Μάγερ, 90’+9 Άρνολντ – 5′ Βάλντσμιντ, 90’+1 Γιοχάνεσον, 90’+14 Καμίνσκι)

Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ 2-4 (49′ Άνσα, 71′ Ροτ – 45’+1 Κράμαριτς, 45’+3, 52′ Ασλάνι, 82′ πέν. Λέμπερλε)

Χαϊντενχάιμ-Ντόρτμουντ 0-2 (34′ Γκιρασί, 45’+6 Μπάιερ)

Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 19:30

Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ 14/09

Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 14/09

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Ντόρτμουντ 7

Κολονία 7

Μπάγερν Μονάχου 6 -2αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6

Κολονία 6

Χοφενχάιμ 6

Λειψία 6

Βόλφσμπουργκ 5

Ζανκτ Πάουλι 4 -2αγ.

Λεβερκούζεν 4

Άουγκσμπουργκ 3 -2αγ.

Στουτγκάρδη 3

Φράιμπουργκ 3

Ουνιόν Βερολίνου 3

Γκλάντμπαχ 1 -2αγ.

Μάιντς 1

Αμβούργο 1 -2αγ.

Βέρντερ Βρέμης 1 -2αγ.

Χαϊντενχάιμ 0