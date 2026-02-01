Η Ντόρτμουντ γλίτωσε το κάζο, επιβλήθηκε 3-2 της ουραγού, Χάιντενχαϊμ και μείωσε στο -6 από την κορυφή.

Οι Βεστφαλοί εκμεταλλεύτηκαν έστω και δύσκολα την έδρα τους και εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια βαθμών της Μπάγερν Μονάχου. Έτσι, η Bundesliga, 14 αγωνιστικές πριν το τέλος της, αποκτά ενδιαφέρον.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Γκιρασί με δύο γκολ, ενώ ο Άντον είχε ανοίξει το σκορ στο 44’. Η Χάιντενχαϊμ πέτυχε την προσωρινή ανατροπή με τον Νοϊχάους να σκοράρει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και στο ξεκίνημα του δεύτερου.

Προηγήθηκε το γκολ του Ντεμίροβιτς στο 89′, χάρις στο οποίο η Στουτγκάρδη πήρε τεράστια νίκη επί της Φράιμπουργκ με 1-0 στο προτελευταίο χρονικά ματς της 20ής… στροφής της σεζόν. Το αποτέλεσμα διατήρησε τους γηπεδούχους στην 4η προνομιούχο θέση και απομάκρυνε ταυτόχρονα τους φιλοξενούμενους από τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια».

Η 20η αγωνιστική:

Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29′ Μάινα)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3 (50′ Κοχ – 26′ Αρτούρ, 33′ Τίλμαν, 90’+3 Γκαρσία)

Λειψία-Μάιντς 1-2 (40′ Χάρντερ – 45’+5 πέν. Αμίρι, 49′ Σίλας)

Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1 (90’+4 Τοπ – 61′ Ταμπάκοβιτς)

Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (41′,59′ Γκρέγκοριτς – 32′ πέ. Σινάνι)

Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (42’πέν, 45′ Κράμαριτς, 47′ Λεϊτέ – 68′ Κεντίρα)

Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (34′ πέν. Βιέιρα, 53′ Βούσκοβιτς – 42′ Κέιν, 46′ Ντίας)

Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1-0 (89′ Ντεμίροβιτς)

Ντόρτμουντ-Χάιντενχαϊμ 3-2 (44′ Αντον, 68’πεν,69′ Γκιρασί – 45’+5,48′ Νοϊχάους,

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 51

Ντόρτμουντ 45

Χοφενχάιμ 42

Στουτγκάρδη 39

Λειψία 36

Λεβερκούζεν 35 -19αγ.

Φράιμπουργκ 27

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27

Ουνιόν Βερολίνου 24

Κολωνία 23

Άουγκσμπουργκ 22

Γκλάντμπαχ 21

Αμβούργο 19 -19αγ.

Βόλφσμπουργκ 19

Βέρντερ Βρέμης 19

Μάιντς 18

Ζανκτ Πάουλι 14

Χάιντενχαϊμ 13