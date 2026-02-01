Η Ντόρτμουντ γλίτωσε το κάζο, επιβλήθηκε 3-2 της ουραγού, Χάιντενχαϊμ και μείωσε στο -6 από την κορυφή.
Οι Βεστφαλοί εκμεταλλεύτηκαν έστω και δύσκολα την έδρα τους και εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια βαθμών της Μπάγερν Μονάχου. Έτσι, η Bundesliga, 14 αγωνιστικές πριν το τέλος της, αποκτά ενδιαφέρον.
Πρωταγωνιστής ήταν ο Γκιρασί με δύο γκολ, ενώ ο Άντον είχε ανοίξει το σκορ στο 44’. Η Χάιντενχαϊμ πέτυχε την προσωρινή ανατροπή με τον Νοϊχάους να σκοράρει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και στο ξεκίνημα του δεύτερου.
Προηγήθηκε το γκολ του Ντεμίροβιτς στο 89′, χάρις στο οποίο η Στουτγκάρδη πήρε τεράστια νίκη επί της Φράιμπουργκ με 1-0 στο προτελευταίο χρονικά ματς της 20ής… στροφής της σεζόν. Το αποτέλεσμα διατήρησε τους γηπεδούχους στην 4η προνομιούχο θέση και απομάκρυνε ταυτόχρονα τους φιλοξενούμενους από τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια».
Η 20η αγωνιστική:
Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29′ Μάινα)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3 (50′ Κοχ – 26′ Αρτούρ, 33′ Τίλμαν, 90’+3 Γκαρσία)
Λειψία-Μάιντς 1-2 (40′ Χάρντερ – 45’+5 πέν. Αμίρι, 49′ Σίλας)
Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1 (90’+4 Τοπ – 61′ Ταμπάκοβιτς)
Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (41′,59′ Γκρέγκοριτς – 32′ πέ. Σινάνι)
Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (42’πέν, 45′ Κράμαριτς, 47′ Λεϊτέ – 68′ Κεντίρα)
Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (34′ πέν. Βιέιρα, 53′ Βούσκοβιτς – 42′ Κέιν, 46′ Ντίας)
Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1-0 (89′ Ντεμίροβιτς)
Ντόρτμουντ-Χάιντενχαϊμ 3-2 (44′ Αντον, 68’πεν,69′ Γκιρασί – 45’+5,48′ Νοϊχάους,
Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 51
Ντόρτμουντ 45
Χοφενχάιμ 42
Στουτγκάρδη 39
Λειψία 36
Λεβερκούζεν 35 -19αγ.
Φράιμπουργκ 27
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27
Ουνιόν Βερολίνου 24
Κολωνία 23
Άουγκσμπουργκ 22
Γκλάντμπαχ 21
Αμβούργο 19 -19αγ.
Βόλφσμπουργκ 19
Βέρντερ Βρέμης 19
Μάιντς 18
Ζανκτ Πάουλι 14
Χάιντενχαϊμ 13