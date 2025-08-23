Παρότι η Ντόρτμουντ φάνηκε να «καθαρίζει» το ματς στο 74′ με τον Μπραντ να «γράφει» το 3-1, η αποβολή του Μανέ στο 85′ έδωσε την ευκαιρία στη γηπεδούχο Ζανκτ Πάουλι να πετύχει δύο γκολ στα τελευταία πέντε λεπτά της κανονικής διάρκειας και να «σώσει την παρτίδα» (3-3) στο πιο «χορταστικό» – μέχρι τώρα – από κάθε άποψη ματς της πρεμιέρας της Bundesliga.

Η απώλεια του πέναλτι του Γκιρασί στο 39′ δεν φάνηκε πώς θα έμπαινε εμπόδιο στη Ντόρτμουντ ώστε να ξεκινήσει νικηφόρα τον εφετινό μαραθώνιο της Bundesliga. Η ομάδα του Κόβατς προηγήθηκε με 3-1, αλλά εκείνη του Μανώλη Σάλιακα (πέρασε αλλαγή στο 77′) δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα.

Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν στο 34′ με τον Γκιρασί, ο οποίος πέντε λεπτά μετά απέτυχε να νικήσει με πέναλτι τον αντίπαλο γκολκίπερ. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αλλά με δύο γκολ μέσα σε 8 λεπτά η Μπορούσια φάνηκε να βάζει τις βάσεις για το πρώτο της «τρίποντο» στο νέο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι με το πέναλτι του Σισάνι στο 86′ και τρία λεπτά μετά με τον Σμιθ πήραν την ισοπαλία (3-3), που έτσι όπως κυλούσε το παιχνίδι μοιάζει περισσότερο με νίκη!

Η 1η αγωνιστική:

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0 (32΄ Λουίς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ 1-2 (6′ Κουάνσα – 25′ Ασλάνι, 52′ Λεμπέρλε)

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-3 (58′ πέν. Γκρίφο – 32′ Γιαννούλης, 42′ Ματσιμά, 45’+2 Βολφ)

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ 1-3 (29′ Σιένσα – 20′ Σκοβ-Όλσεν, 66′ Σβάνμπεργκ, 87′ πέν. Αμούρα)

Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης 4-1 (22′ Ουζούν, 25′, 47′ Μπαχόγια, 70′ Κνάουφ – 48′ Νάινμαχ)

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1 (18′, 24′ Ανσά – 86′ Τόμας)

Ζανκτ Πάουλι-Ντόρτμουντ 3-3 (50′ Χουντόντζι, 86′ πέν. Σισάνι, 89′ Σμιθ – 34′ Γκιρασί, 67′ Αντον, 74′ Μπραντ)

Μάιντς-Κολωνία 24/8

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο 24/8