Η Λεβερκούζεν έσπασε το… ρόδι στην εφετινή Bundesliga, επικρατώντας της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 3-1 στην «BayArena», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής και στο ντεμπούτο του Κάσπερ Χιούλμαντ στον πάγκο των «ασπιρίνων».

Η αλλαγή προπονητή και η έλευση του 53χρονου Δανού τεχνικού αντί του Τεν Χαγκ αποδείχθηκε ευεργετική για τη Λεβερκούζεν, η οποία μπήκε πολύ «δυνατά» στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 10ο λεπτό με τον Γκριμάλντο. Ο Σικ με εύστοχο πέναλτι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους γηπεδούχους, όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν αρκετά.

Ο Ουζούν μείωσε στο 52′ σε 2-1, ενώ στο 58′ η Λεβερκούζεν έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Άντριχ με δεύτερη κίτρινη. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα η Λεβερκούζεν όχι μόνο κράτησε ως το τέλος το προβάδισμά της, αλλά σημείωσε και τρίτο γκολ με τον Γκριμάλντο στο 90’+8′, παρότι ολοκλήρωσε το ματς με άλλη μία αποβολή, αυτή του Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη στο 90’+2′.

Η 3η αγωνιστική:

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-1 (10΄, 90΄+8΄ Γκριμάλντο, 45΄+4΄ πέν. Σικ – 52΄ Ουζούν)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 13/09

Μάιντς-Λειψία 13/09

Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 13/09

Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ 13/09

Χαϊντενχάιμ-Ντόρτμουντ 13/09

Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 13/09

Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ 14/09

Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 14/09

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 6

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6 -3αγ.

Κολωνία 6

Ντόρτμουντ 4

Ζανκτ Πάουλι 4

Βόλφσμπουργκ 4

Λεβερκούζεν 4 -3αγ.

Άουγκσμπουργκ 3

Στουτγκάρδη 3

Χοφενχάιμ 3

Ουνιόν Βερολίνου 3

Λειψία 3

Μάιντς 1

Γκλάντμπαχ 1

Αμβούργο 1

Βέρντερ Βρέμης 1

Χαϊντενχάιμ 0

Φράιμπουργκ 0