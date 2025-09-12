Η Λεβερκούζεν έσπασε το… ρόδι στην εφετινή Bundesliga, επικρατώντας της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 3-1 στην «BayArena», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής και στο ντεμπούτο του Κάσπερ Χιούλμαντ στον πάγκο των «ασπιρίνων».
Η αλλαγή προπονητή και η έλευση του 53χρονου Δανού τεχνικού αντί του Τεν Χαγκ αποδείχθηκε ευεργετική για τη Λεβερκούζεν, η οποία μπήκε πολύ «δυνατά» στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 10ο λεπτό με τον Γκριμάλντο. Ο Σικ με εύστοχο πέναλτι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους γηπεδούχους, όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν αρκετά.
Ο Ουζούν μείωσε στο 52′ σε 2-1, ενώ στο 58′ η Λεβερκούζεν έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Άντριχ με δεύτερη κίτρινη. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα η Λεβερκούζεν όχι μόνο κράτησε ως το τέλος το προβάδισμά της, αλλά σημείωσε και τρίτο γκολ με τον Γκριμάλντο στο 90’+8′, παρότι ολοκλήρωσε το ματς με άλλη μία αποβολή, αυτή του Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη στο 90’+2′.
Η 3η αγωνιστική:
Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-1 (10΄, 90΄+8΄ Γκριμάλντο, 45΄+4΄ πέν. Σικ – 52΄ Ουζούν)
Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 13/09
Μάιντς-Λειψία 13/09
Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 13/09
Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ 13/09
Χαϊντενχάιμ-Ντόρτμουντ 13/09
Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 13/09
Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ 14/09
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 14/09
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 6
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6 -3αγ.
Κολωνία 6
Ντόρτμουντ 4
Ζανκτ Πάουλι 4
Βόλφσμπουργκ 4
Λεβερκούζεν 4 -3αγ.
Άουγκσμπουργκ 3
Στουτγκάρδη 3
Χοφενχάιμ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3
Λειψία 3
Μάιντς 1
Γκλάντμπαχ 1
Αμβούργο 1
Βέρντερ Βρέμης 1
Χαϊντενχάιμ 0
Φράιμπουργκ 0