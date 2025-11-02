Βαθαίνει η κρίση στη Βόλφσμπουργκ, καθώς ηττήθηκε στην έδρα της από τη Χόφενχαϊμ με 3-2, για την 9η αγωνιστική στην Bundesliga, και παραμένει κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι «λύκοι», που είχαν τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας, ξεκίνησαν πάντως καλά με τον Αμούρα ν’ ανοίγει το σκορ (14′), ο Μπέργκερ όμως ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους (31′), με τον πρώτο σκόρερ να τους δίνει ξανά την πρωτοπορία στο 56ο λεπτό. Ο Πρόμελ όμως ισοφάρισε ξανά και τελικά η Χόφενχαϊμ πήρε τη νίκη με το δεύτερο γκολ του Μπέργκερ (62′).

Στο μεταξύ η Κολωνία ήταν καλύτερη και νίκησε, έστω δύσκολα, στην έδρα της το Αμβούργο με 4-1, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν στα τελευταία λεπτά με εννιά παίκτες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τα γκολ των Ατσε (25′) και Κάινζ (48′) και η ομάδα του βορρά μπόρεσε να μειώσει με τον Ντόμπε στο 61ο λεπτό.

Στη συνέχεια όμως οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν στα τελευταία λεπτά με εννιά παίκτες, λόγω αποβολής των Φεράι (79′) και Βιέιρα (82′), με δύο κίτρινες κάρτες, και οι γηπεδούχοι πέτυχαν άλλα δύο γκολ στις καθυστερήσεις με τους Ελ Μάλα και Καμίνσκι.

Η 9η αγωνιστική:

Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1 (37′ Γκιρασι)

Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (36′ Βίντμερ-85′ Στάγκε)

Λειψία-Στουτγκάρδη 3-1 (45′ αυτ. Σαμπό, 53′ Ντιομαντέ, 90′ Ρόμουλο-65′ Τόμας)

Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 0-0

Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 0-4 (15′, 40′ Ταμπάκοβιτς, 75′ Ματσίνο, 78′ Φρόλο)

Χαϊντενχάιμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (32′ Ζιβζιβάντζε-55′ Κρίστενσεν)

Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 3-0 (25′ Γκνάμπρι, 31′ Τζάκσον, 43′ αυτ. Μπαντέ)

Κολωνία-Αμβούργο 4-1 (25′ Ατσε, 48′ Κάινζ, 90’+ Ελ Μάλα, 90’+ Καμίνσκι-61′ Ντόμπε)

Βόλφσμπουργκ-Χοφενχάιμ 2-3 (14′, 56′ Αμούρα-31′, 62′ Μπέργκερ, 50′ Πρόμελ)

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 27

Λειψία 22

Ντόρτμουντ 20

Στουτγκάρδη 18

Λεβερκούζεν 17

Χοφενχάιμ 16

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 14

Κολωνία 14

Βέρντερ Βρέμης 12

Ουνιόν Βερολίνου 11

Φράιμπουργκ 10

Βόλφσμπουργκ 8

Αμβούργο 8

Ζανκτ Πάουλι 7

Άουγκσμπουργκ 7

Γκλάντμπαχ 6

Μάιντς 5

Χαϊντενχάιμ 5