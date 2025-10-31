Ένα πολύ ωραίο γκολ του Σερχού Γκιρασί στο 37ο λεπτό ήταν αρκετό για να χαρίσει στην Ντόρτμουντ τη δεύτερη σερί νίκη της στην Bundesliga, αυτή τη φορά στην έδρα της Άουγκσμπουργκ με 1-0 στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής, «ανεβάζοντας» τους Βεστφαλούς στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με έναν αγώνα περισσότερο.

Με τους γηπεδούχους αγωνίστηκε βασικός για άλλο ένα παιχνίδι ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο 49′ κι αντικαταστάθηκε στο 76′ από τον Γκαρμπί.

Η 9η αγωνιστική:

Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1 (37′ Γκιρασι)

Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 01/11

Λειψία-Στουτγκάρδη 01/11

Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 01/11

Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 01/11

Χαϊντενχάιμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 01/11

Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 01/11

Κολωνία-Αμβούργο 02/11

Βόλφσμπουργκ-Χοφενχάιμ 02/11

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 24

Ντόρτμουντ 20 -9αγ.

Λειψία 19

Στουτγκάρδη 18

Λεβερκούζεν 17

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 13

Χοφενχάιμ 13

Κολωνία 11

Βέρντερ Βρέμης 11

Ουνιόν Βερολίνου 10

Φράιμπουργκ 9

Βόλφσμπουργκ 8

Αμβούργο 8

Ζανκτ Πάουλι 7

Άουγκσμπουργκ 7 -9αγ.

Μάιντς 4

Χαϊντενχάιμ 4

Γκλάντμπαχ 3