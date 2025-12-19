Η Ντόρτμουντ όχι μόνο διεύρυνε το αήττητο σερί της στην Bundesliga στους 8 αγώνες (5 νίκες, 3 ισοπαλίες), αλλά με την άνετη νίκη της επί της Γκλάντμπαχ με 2-0 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής, ανέβηκε πλέον στη 2η θέση της βαθμολογίας, πίσω απ’ την Μπάγερν Μονάχου, επιβεβαιώνοντας πως αυτή την στιγμή είναι ο δεύτερος «πόλος» στη γερμανική Λίγκα, πίσω απ’ τους Βαυαρούς.

Το πρώτο γκολ του αγώνα σημείωσε στο 10ο λεπτό ο Γιούλιαν Μπραντ, για να ακολουθήσει το 2-0 απ’ τον Μπέιερ στο 90’+7′, με την Ντόρτμουντ να συμπληρώνει πλέον δύο μήνες χωρίς ήττα, μετά το 2-1 απ’ την Μπάγερν στο Μόναχο στις 18 Οκτωβρίου.

Η 15η αγωνιστική:

Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0 (10′ Μπραντ, 90’+7′ Μπέιερ)

Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ 20/12

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 20/12

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 20/12

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 20/12

Αμβούργο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 20/12

Λειψία-Λεβερκούζεν 20/12

Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι 21/12

Χαϊντεχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 21/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 38

Ντόρτμουντ 32 -15αγ.

Λειψία 29

Λεβερκούζεν 26

Χοφενχάιμ 26

Στουτγκάρδη 25

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 24

Ουνιόν Βερολίνου 18

Φράιμπουργκ 17

Κολωνία 16

Γκλάντμπαχ 16 -15αγ.

Βέρντερ Βρέμης 16

Βόλφσμπουργκ 15

Αμβούργο 15

Άουγκσμπουργκ 13

Ζανκτ Πάουλι 11

Χαϊντενχάιμ 11

Μάιντς 7