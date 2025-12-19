Η Ντόρτμουντ όχι μόνο διεύρυνε το αήττητο σερί της στην Bundesliga στους 8 αγώνες (5 νίκες, 3 ισοπαλίες), αλλά με την άνετη νίκη της επί της Γκλάντμπαχ με 2-0 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής, ανέβηκε πλέον στη 2η θέση της βαθμολογίας, πίσω απ’ την Μπάγερν Μονάχου, επιβεβαιώνοντας πως αυτή την στιγμή είναι ο δεύτερος «πόλος» στη γερμανική Λίγκα, πίσω απ’ τους Βαυαρούς.
Το πρώτο γκολ του αγώνα σημείωσε στο 10ο λεπτό ο Γιούλιαν Μπραντ, για να ακολουθήσει το 2-0 απ’ τον Μπέιερ στο 90’+7′, με την Ντόρτμουντ να συμπληρώνει πλέον δύο μήνες χωρίς ήττα, μετά το 2-1 απ’ την Μπάγερν στο Μόναχο στις 18 Οκτωβρίου.
Η 15η αγωνιστική:
Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0 (10′ Μπραντ, 90’+7′ Μπέιερ)
Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ 20/12
Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 20/12
Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 20/12
Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 20/12
Αμβούργο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 20/12
Λειψία-Λεβερκούζεν 20/12
Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι 21/12
Χαϊντεχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 21/12
Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 38
Ντόρτμουντ 32 -15αγ.
Λειψία 29
Λεβερκούζεν 26
Χοφενχάιμ 26
Στουτγκάρδη 25
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 24
Ουνιόν Βερολίνου 18
Φράιμπουργκ 17
Κολωνία 16
Γκλάντμπαχ 16 -15αγ.
Βέρντερ Βρέμης 16
Βόλφσμπουργκ 15
Αμβούργο 15
Άουγκσμπουργκ 13
Ζανκτ Πάουλι 11
Χαϊντενχάιμ 11
Μάιντς 7