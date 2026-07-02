Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή της εθνικής Γερμανίας μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Νάγκελσμαν είχε μια σχεδόν τρίωρη συνάντηση με τους επικεφαλής της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (DFB), μετά τον αποκλεισμό της στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Παραγουάη.

Ο Γερμανός προπονητής συναντήθηκε με τον Νόιεντορφ, τον αθλητικό διευθυντή της εθνικής ομάδας Ρούντι Φέλερ, τον πρόεδρο της Bundesliga, Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε, και τον διευθυντή της DFB, Αντρέας Ρέτιγκ και κατέθεσε την άποψή του για την αποτυχία.

Η απόφαση αναμένεται «το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», ενώ φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός προπονητής εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με την Red Bull ως παγκόσμιος διευθυντής ποδοσφαίρου, επιβλέποντας τους διάφορους συλλόγους εντός του δικτύου της αυστριακής εταιρείας ενεργειακών ποτών.