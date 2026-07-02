Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή της εθνικής Γερμανίας μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Νάγκελσμαν είχε μια σχεδόν τρίωρη συνάντηση με τους επικεφαλής της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (DFB), μετά τον αποκλεισμό της στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Παραγουάη.

Ο Γερμανός προπονητής συναντήθηκε με τον Νόιεντορφ, τον αθλητικό διευθυντή της εθνικής ομάδας Ρούντι Φέλερ, τον πρόεδρο της Bundesliga, Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε, και τον διευθυντή της DFB, Αντρέας Ρέτιγκ και κατέθεσε την άποψή του για την αποτυχία.

Η απόφαση αναμένεται «το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», ενώ φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός προπονητής εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με την Red Bull ως παγκόσμιος διευθυντής ποδοσφαίρου, επιβλέποντας τους διάφορους συλλόγους εντός του δικτύου της αυστριακής εταιρείας ενεργειακών ποτών.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Γερμανία #Κλοπ #Νάγκελσμαν