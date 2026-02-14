Η Στουτγκάρδη συνεχίζει τις εξαιρετικές τις επιδόσεις την φετινή σεζόν, επικρατώντας αυτή τη φορά με 3-1 της Κολωνίας, για την 22η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Οι Σουηβοί άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Ντεμίροβιτς, με το πρώτο ημίχρονο να έχει αμέτρητες ευκαιρίες αλλά κανένα άλλο γκολ.

Η Κολωνία ανέβασε ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε με τον Άτσε στο 79ο λεπτό, με εξαιρετικό τελείωμα. Ωστόσο, η Στουτγκάρδη δεν είχε πει την τελευταία της… λέξη και πήρε εκ νέου προβάδισμα στο σκορ με τον Ντεμίροβιτς ξανά στο 84′. Το τρίποντο των γηπεδούχων ήρθε να σφραγίσει ο Ουντάφ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+1′).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr