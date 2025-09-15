Παρελθόν αποτελεί ο Χεράρδο Σεοάνε απ’ τον πάγκο της Γκλάντμπαχ, «πληρώνοντας» το… μάρμαρο για την εντός έδρας συντριβή της ομάδας του απ’ τη Βέρντερ Βρέμης με 4-0 το απόγευμα της Κυριακής (14/9).

Ο 46χρονος τεχνικός είχε τα «ηνία» του γερμανικού συλλόγου από το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο η εκκίνησή του την εφετινή σεζόν ήταν κάκιστη (μηδέν νίκες στα πρώτα τρία ματς της Bundesliga), ενώ συμπλήρωσε ένα αρνητικό σερί 10 αγώνων πρωταθλήματος χωρίς νίκη, μαζί με τα ματς της περσινής χρονιάς.

Ο αντικαταστάτης του αναμένεται να γίνει γνωστός μέσα στο επόμενο 48ωρο.