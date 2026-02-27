Μετά τις Χαϊντενχάιμ και Βόλφσμπουργκ, η Άουγκσμπουργκ νίκησε και την Κολωνία με 2-0 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στη γερμανική Bundesliga, κατέγραψε το τρίτο σερί τρίποντό της και αρχίζει να… βλέπει ακόμη και τις θέσεις της Ευρώπης.

Το ματς ήταν αρκετά ισορροπημένο, όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν εντέλει να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης με ένα γκολ του Ριμπέιρο στο 55′ (έπειτα από ασίστ του Μπανκς) κι άλλο ένα τέρμα του Κλοντ-Μορίς στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η 24η αγωνιστική:

Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-0 (55′ Ριμπέιρο, 90’+6′ Κλοντ-Μορίς)

Λεβερκούζεν-Μάιντς 28/02

Βέρντερ Βρέμης-Χαϊντενχάιμ 28/02

Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου 28/02

Χοφενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 28/02

Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 28/02

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 01/03

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 01/03

Αμβούργο-Λειψία 01/03

Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 60

Ντόρτμουντ 52

Χοφενχάιμ 46

Στουτγκάρδη 43

Λειψία 41

Λεβερκούζεν 39 -22αγ.

Φράιμπουργκ 33

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 31

Άουγκσμπουργκ 31 -24αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 28

Αμβούργο 26 -22αγ.

Κολωνία 24 -24αγ.

Μάιντς 22

Γκλάντμπαχ 22

Βόλφσμπουργκ 20

Ζανκτ Πάουλι 20

Βέρντερ Βρέμης 19

Χαϊντενχάιμ 14