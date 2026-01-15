Η Άουγκσμπουργκ -με τον Δημήτρη Γιαννούλη βασικό για άλλο ένα παιχνίδι στο αριστερό άκρο της άμυνάς της- βρέθηκε λίγα λεπτά μακριά απ’ την πρώτη νίκη της μέσα στο 2026, όμως η Ουνιόν Βερολίνου κατάφερε να της «κλέψει» το βαθμό, φτάνοντας στο τελικό 1-1 στο ματς για την 17η αγωνιστική της Bundesliga.
Οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερη εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι άνοιξαν το σκορ με τον Κλοντ-Μορίς στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η Ουνιόν, ωστόσο, «απάντησε» με το ίδιο… νόμισμα, καθώς ο Λιούμπισιτς στο 90’+2′ «σφράγισε» το τελικό 1-1. Στο 89′ αποβλήθηκε ο Κον για τους Βερολινέζους.
H 17η αγωνιστική:
Στουτγκάρδη-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 (27′ Ντεμίροβιτς, 35′ Ούνταβ, 87′ Ναρτέι – 5′ Κρίστενσεν, 80′ Αμαϊμουνί)
Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 3-0 (11′ Σλότερμπεκ, 76′ Ζάμπιτσερ, 83′ Γκιρασί)
Μάιντς-Χαϊντενχάιμ 2-1 (30′ Βίντμερ, 48′ Αμίρι – 61′ Σίμερ)
Αμβούργο-Λεβερκούζεν Αναβολή
Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (25΄πεν. Έρικσεν, 88΄ Πεϊτσίνοβιτς – 40΄ Σμιθ)
Λειψία-Φράιμπουργκ 2-0 (53΄ Όρμπαν, 56΄ Ρομούλο)
Χοφενχάιμ-Γκλάντμπαχ 5-1 (22΄πεν., 45+1΄, 45+4΄ Κράμαριτς, 77΄ Μέρτσεντ – 24΄ Λέμπερλε)
Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 1-3 (41΄ Μάινα – 45+5΄ Γκνάμπρι, 71΄ Κιμ, 84΄ Καρλ)
Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 1-1 (45΄+6΄ Κλοντ-Μορίς – 90΄+2΄ Λιούμπισιτς)
Βαθμολογία (Σε 17 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 47
Ντόρτμουντ 36
Λειψία 32 -16αγ.
Στουτγκάρδη 32
Χόφενχαϊμ 30 -16αγ.
Λεβερκούζεν 29 -16αγ.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 26
Φράιμπουργκ 23
Ουνιόν Βερολίνου 23
Γκλάντμπαχ 19
Βόλφσμπουργκ 18
Κολωνία 17
Βέρντερ Βρέμης 17 -16αγ.
Αμβούργο 16 -16αγ.
Άουγκσμπουργκ 15
Μάιντς 05 12
Ζανκτ Πάουλι 12 -16αγ.
Χάιντενχαϊμ 12