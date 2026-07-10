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Η Αλ Ιτιχαντ ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον προπονητή Γιανς Βίσινγκ μέχρι το 2028.

Ο Γερμανός αντικαθιστά τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος αποχώρησε μετά από μια απογοητευτική σεζόν 2025-26.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας τερμάτισε πέμπτη στο πρωτάθλημα και αποκλείστηκε από το King’s Cup στα ημιτελικά την περασμένη σεζόν.

Ο 38χρονος Γερμανός προπονητής οδήγησε την ιαπωνική Γκάμπα Οσάκα στην κατάκτηση του AFC Champions League Two τον Μάιο, νικώντας την Αλ Νασρ στον τελικό. Έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητή σε, Σάλτσμπουργκ, Μπενφίκα και PSV Αϊντχόφεν.