Ο αμυντικός Γιούρι Μπερτσίτσε πρόκειται να αγωνιστεί για ένατη σεζόν στη Αθλέτικ Μπιλμπάο, αφού υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της LaLiga.

Ο 36χρονος πρώην αριστερός μπακ της Τότεναμ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Παρί Σεν Ζερμέν εντάχθηκε στην Μπιλμπάο το 2018, έχει αγωνιστεί σε 278 αγώνες και ήταν βασικό μέλος της ομάδας όταν κατέκτησαν το Κύπελλο Ισπανίας το 2024, τερματίζοντας μια περίοδο τεσσάρων δεκαετιών χωρίς τρόπαια.

Ο Μπερτσίτσε πραγματοποίησε 39 εμφανίσεις για την Μπιλμπάο την περασμένη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

«Είναι ένα πραγματικό είδωλο για τους οπαδούς για την ανταγωνιστικότητα και την αποφασιστικότητά του», ανέφερε η Μπιλμπάο στην ανακοίνωσή της.