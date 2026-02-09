Το πιο όμορφο γκολ της ζωής του ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν θα το σημειώσει στο γήπεδο, αλλά στην προσωπική του ζωή… ο διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα προετοιμάζεται να παντρευτεί τη Μαριάννα Σολκίδου, την σύντροφο και συνοδοιπόρο του από την παιδική ηλικία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της real το ζευγάρι, που ήδη συγκατοικεί στη Λισσαβώνα και συμπλήρωσε μία δεκαετία κοινής πορείας, φαίνεται να επιθυμεί η τελετή να γίνει στη Χαλκιδική, τιμώντας τον τόπο καταγωγής τους.

Η Μαριάννα, απόφοιτος οικονομικών με μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, στέκεται πάντα στο πλευρό του Βαγγέλη στους τραυματισμούς και τις δυσκολίες, όπως κι εκείνος υπήρξε βράχος υποστήριξης για εκείνη.

