Ο Λαμίν Γιαμάλ επέστρεψε από τον τραυματισμό και βρίσκει σταδιακά χρόνο συμμετοχής. Ο σταρ της Ισπανίας διαβεβαίωσε με δηλώσεις του ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί 90 λεπτά στον αγώνα της Πέμπτης (02/06) απέναντι στην Αυστρία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

«Ναι, μπορώ να παίξω 90 λεπτά απέναντι στην Αυστρία», απάντησε ο 18χρονος Ισπανός επιθετικός σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Cope.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε 19 λεπτά απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, για 45 λεπτά πετυχαίνοντας μάλιστα και γκολ κόντρα στη Σαουδική Αραβία και για 76 λεπτά απέναντι στην Ουρουγουάη.

Τον Απρίλιο είχε τραυματιστεί στον αριστερό μηρό και είχε χάσει το φινάλε της σεζόν. «Αν δω ότι υπάρχει μια διεκδικούμενη μπάλα, δεν πηγαίνω πάνω της, όχι μόνο για μένα αλλά και για τον συμπαίκτη μου, ώστε να μην τον τραυματίσω. Όμως προπονούμαι στο μέγιστο», είπε.

Για τις αμφιβολίες που υπάρχουν γύρω από την εθνική Ισπανίας, ο Γιαμάλ υποστήριξε:

«Έχω παίξει πολλές φορές καλά με την Μπαρτσελόνα χωρίς να κερδίσω. Το σημαντικό είναι να νικάς. Φυσικά θέλουμε να παίζουμε καλά, αλλά αν παίξουμε καλά και χάσουμε, τότε όλοι θα είμαστε στεναχωρημένοι. Τι προτιμάμε; Να παίξουμε καλά και να είμαστε όπως η Ολλανδία (που αποκλείστηκε από το Μαρόκο στους “16”) ή να παίξουμε άσχημα και να είμαστε όπως η Παραγουάη (που απέκλεισε τη Γερμανία στους “16”);».

Η «Ρόχα» δεν έχει κερδίσει αγώνα νοκ άουτ σε Παγκόσμιο Κύπελλο από την κατάκτηση του τίτλου της το 2010.