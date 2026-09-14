O Λαμίν Γιαμάλ μίλησε για τα όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο και δεν δίστασε να βάλει τον εαυτό του στην ίδια ζυγαριά με τους Μέσι, Ρονάλντο, Μαραντόνα και Πελέ.

Στα 19 του έτη, ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έχει προλάβει να κατακτήσει τρεις φορές τη La Liga με τους Καταλανούς, μία φορά το Κύπελλο και δύο το Σούπερ Καπ Ισπανίας. Όσον αφορά σε επίπεδο εθνικών ομάδων το έχει… τερματίσει. Με τη «φούρια ρόχα», στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 και πρόσφατα σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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