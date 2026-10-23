Τεράστια είναι η προσμονή του Λαμίν Γιαμάλ για την απονομή της Χρυσής Μπάλας… Ο 19χρονος διεθνής άσος της Μπαρτσελόνα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του πολυπόθητου βραβείου και ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή βραδιά στο Λονδίνο, έχοντας, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οργανώσει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα γιορτάσει έναν ενδεχόμενο θρίαμβο του.

Η τελετή της 70ής απονομής είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στο «London Palladium», με τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να διεκδικούν την κορυφαία ατομική διάκριση.

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