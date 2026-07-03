Ο Λαμίν Γιαμάλ ζει τις πιο ξεχωριστές στιγμές της μέχρι τώρα καριέρας του, οδηγώντας την Εθνική Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Την ώρα που ο νεαρός αστέρας εντυπωσιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ένας άλλος… Γιαμάλ έχει καταφέρει να γίνει το αγαπημένο πρόσωπο της εξέδρας και των social media.

Ο μόλις τριών ετών αδερφός του, Κέιν, παρακολουθεί τους αγώνες από τις εξέδρες μαζί με τη μητέρα τους και έχει γίνει viral χάρη στις αυθόρμητες αντιδράσεις του. Στην αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία, ο μικρός πανηγύρισε με απίστευτο ενθουσιασμό το τρίτο γκολ των «φούριας ρόχας», σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και φωνάζοντας από χαρά, σε ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

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