Ο Λαμίν Γιαμάλ μίλησε για την σωματική του ανάπτυξη, αλλά και την προσπάθεια που κάνει να παραμείνει προσηλωμένος.

«Στα αποδυτήρια, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πετύχει περισσότερα από εμένα στο ποδόσφαιρο. Έτσι, όταν γυρίζω σπίτι, πρέπει να παραμένω προσγειωμένος. Δεν φοβάμαι εάν μία ημέρα θα είμαι αναπληρωματικός. Υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι παίκτες εδώ», είπε, ενώ αναφέρθηκε στην σωματική του διάπλαση:

«Όταν είσαι 18 ετών, μεγαλώνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Λένε ότι είμαι δύο μέτρα ψηλός, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαι αγόρι και μεγαλώνω. Είμαι πιο κοντός από τον Κουμπαρσί ή τον Μπερνάλ».