Ο Λαμίν Γιαμάλ δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μία πρώτη αναφορά του για τη «Χρυσή Μπάλα», που κατέληξε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γιαμάλ, χαρούμενος που κατέκτησε το «βραβείο Kopa», του καλύτερου νέου παίκτη για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν ξέχασε να συγχαρεί τον Ντεμπελέ.

«Το σχέδιο του Θεού είναι τέλειο. Πρέπει να ανέβεις για να φτάσεις στην κορυφή. Χαίρομαι για το τρόπαιο Kopa x2 και συγχαρητήρια στον Ουσμάν Ντεμπελέ για το βραβείο και μια σπουδαία σεζόν», γράφει ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Ισπανός διεθνής σούπερ σταρ τη Μπαρτσελόνα συνοδεύει το κείμενο με αρκετές εικόνες από χθες το βράδυ, μερικές με το τρόπαιο και άλλες με την οικογένειά του.