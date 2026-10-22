Ο χαρακτήρας ενός ηγέτη φαίνεται περισσότερο στα δύσκολα…Το επίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ ήταν εντυπωσιακό σε ατομικό επίπεδο. Οι 35 πόντοι του απέναντι στη Μινεσότα επιβεβαίωσαν την επιθετική του δυναμική, όμως η βαριά ήττα με 106-131 άφησε πίσω της μια διαφορετική εικόνα από αυτή που θα ήθελε ο ίδιος.

Και όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, δεν αναζήτησε δικαιολογίες ούτε προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από την προσωπική του επίδοση.

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