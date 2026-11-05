Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά μεγάλος πρωταγωνιστής σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και συγκινήσεις στο NBA κατά την οποία οι Μαϊάμι Χιτ πήραν σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 117-116 στην παράταση χάρης στο τρίποντο που πέτυχε στην εκπνοή ο Κλέι Τόμπσον.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες σε 41 λεπτά, καταγράφοντας ακόμη ένα double-double. Ο Αντετοκούνμπο αποθέωσε μετά το παιχνίδι το σχεδιασμένο σύστημα του Έρικ Σπόελστρα, αλλά και τη συνεργασία Αντεμπάγιο – Τόμπσον που έφερε το νικητήριο σουτ.

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