O Γιάννης Αντετοκούνμπο υποστήριξε πως είναι στα καλύτερά του και χαρακτήρισε τον εαυτό του έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, αν όχι τον κορυφαίο.

H νέα σεζόν του NBA βρίσκεται προ των πυλών και ο «Greek Freak» ετοιμάζεται να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στους Μαϊάμι Χιτ. Αυτή θα είναι η 14η χρονιά της επαγγελματικής καριέρας του Έλληνα σούπερ σταρ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αλλά η πρώτη μακριά από το Μιλγουόκι.

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