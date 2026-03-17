H Φενέρμπαχτσε γνώρισε τη συντριβή με 104-87 το βράδυ της Τρίτης από τον… αγριεμένο Ολυμπιακό, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να παραδέχεται, μιλώντας στη flash interview, μετά το τέλος του ματς, ότι δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό, που συνέβη απόψε στο ΣΕΦ.

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα καλύτερα σήμερα. Μοιάζει σαν να μην προετοιμάσαμε τίποτα σήμερα στο παιχνίδι, δεχθήκαμε από τρεις παίκτες του Ολυμπιακού πάνω από 70 πόντους. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Προφανώς είναι δικό μου το λάθος για ό,τι έγινε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς των Τούρκων.