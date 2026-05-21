Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επιστρέφει στο T-Center. Ο τεχνικός της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ, μίλησε για τον ημιτελικό του Final-4 της Euroleague στην Αθήνα και το ματς με τον Ολυμπιακό.

«Ο Γιώργος έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο» είπε ο «Σάρας» για το σερί νικών του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού και ειδικά στη Euroleague στην έδρα των «πρασίνων», στη συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων προπονητών και των τεσσάρων αρχηγών.

Για να προσθέσει πριν τον ημιτελικό: «Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζω να έχουμε καλά 40 λεπτά».

Αναλυτικά, ο τεχνικός της Φενερμπαχτσέ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων προπονητών και των τεσσάρων αρχηγών:

«Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα πολύ. Πάντα πρέπει να είναι η βάση σε πολλά πράγματα που προσπαθείς να χτίσεις. Βελτιωθήκαμε επιθετικά. Ελπίζω να καταφέρουμε να το βγάλουμε στο παρκέ αύριο.

Για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ είπε: «Ο Γιώργος (σ.σ. Μπαρτζώκας) έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζω να έχουμε καλά 40 λεπτά».

Για τα μηνύματα που έχει δεχθεί από φίλους του Παναθηναϊκού που τον παρακαλούν να κάνε ό,τι μπορεί για να μην το σηκώσει ο Κώστας (σ.σ. Παπανικολάου), ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απάντησε: «Όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να έχουμε καλά 40 λεπτά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα τα άλλα θα ξεχαστούν».

Για το αν είναι πιο δύσκολη η κατάκτηση ως προπονητής ή ως παίκτης εξήγησε: «Υπάρχουν πολλές κουβέντες που γίνονται. Προσπαθώ να βάλω την ομάδα μου στην καλύτερη δυνατή θέση για να πετύχει. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Θέλω απλώς να φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιστρέψω στην προπόνηση και να έχω το δείπνο μου με την οικογένεια και τους φίλους μου».