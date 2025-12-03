Με στόχο την 6η διαδοχική νίκη στη Euroleague, θα μεταβεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η Φενερμπαχτσέ, για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό (4/12, 21:15, Novasports Prime), για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Μετά το αρνητικό ξεκίνημα, η πρωταθλήτρια Euroleague 2025 στο Άμπου Ντάμπι, έχει βελτιωθεί και μετρά πέντε διαδοχικές νίκες.

«Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά» δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Συγκεκριμένα, ο «Σάρας» επισήμανε: «Θα παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα που στοχεύει στις υψηλότερες επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Το να παίζεις στον Πειραιά είναι πάντα δύσκολο» δήλωσε αρχικά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και πρόσθεσε:

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε την κίνηση της μπάλας και το ομαδικό τους παιχνίδι, και πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή σε παίκτες όπως οι Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική σεζόν».

Από τη πλευρά του, ο Ντέβον Χολ, σχολίασε για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Ειλικρινά, θα παίξουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα φέρουμε σωματική δύναμη στο παιχνίδι. Η ψυχραιμία, το σκληρό/φυσικό παιχνίδι και η υπομονή θα είναι σημαντικά για εμάς στον δρόμο προς τη νίκη».