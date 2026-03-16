Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για τον Ολυμπιακό, εν όψει του εξ αναβολής αγώνα της Ευρωλίγκας (17/3, 21:15, Novasports Prime), όπου η Φενέρμπαχτσε θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη στο ΣΕΦ.

«Αντιμετωπίζουμε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, σε σκληρή έδρα και απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μην επιτρέψουμε στον Ολυμπιακό να κάνει το ομαδικό του παιχνίδι, να μην χάνουμε τους αντιπάλους παίκτες στα κοψίματα, να περιορίσουμε την κίνηση της μπάλας, και φυσικά να δώσουμε προσοχή στο μαρκάρισμα του Ντόρσεϊ και του Βεζένκοφ», τόνισε ο Λιθουανός τεχνικός.

Από πλευράς παικτών, ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, είπε: «Απλώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γνωρίζοντας ότι δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας κάποιους παίκτες. Πρέπει να μείνουμε έτοιμοι. Ο επόμενος παίκτης που θα βγει μπροστά, θα είναι πολύ σημαντικός για εμάς και νιώθω ότι αν ακολουθήσουμε το πλάνο παιχνιδιού και συνεχίσουμε να παίζουμε με βάση τα δυνατά μας σημεία και τις αρχές μας, θα είμαστε σε καλή θέση».