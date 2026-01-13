Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έδωσε τα χέρια με τη Φενέρμπαχτσε και υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την πρωταθλήτρια της EuroLeague, το οποίο θα τον κρατήσει στον πάγκο της για ακόμη τρία χρόνια.

Η τουρκική ομάδα είχε εκφράσει εδώ και καιρό την πρόθεσή της να διατηρήσει τον Λιθουανό προπονητή στην Ulker Sports Arena και οι συζητήσεις κατέληξαν θετικά, με την επέκταση της συνεργασίας να παίρνει πλέον… σάρκα και οστά. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε και η απόφαση της Φενέρμπαχτσε να παραμείνει στη EuroLeague, υπογράφοντας νέο δεκαετές συμβόλαιο συμμετοχής.

