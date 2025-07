Η απουσία του αρχηγού της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Άλβες έκανε κρότο.

Την ώρα που ο Ρούμπεν Νέβες ταξίδεψε 13 ολόκληρες ώρες από το Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είχε υποχρεώσεις με την Αλ Χιλάλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, για να βρεθεί στην κηδεία του συμπαίκτη του στην Πορτογαλία, ο Ρονάλντο συνέχιζε τις διακοπές του στη Μαγιόρκα!

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ισπανία η άφιξη του αρχηγού της εθνικής Πορτογαλίας στο Γκοντόμαρ του Πόρτο για την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο «CR7» πίστευε ότι η παρουσία του θα επισκίαζε τον αποχαιρετισμό του συμπαίκτη του και του μικρότερου αδερφού του.

Την ίδια ώρα ο Ρονάλντο στις οικογενειακές διακοπές του στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Η απουσία του από την εξόδιο ακολουθία προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων στα social media και στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Nelson Semedo, Ruben Días , Former coach Fernando Santos , Bernado Silva , Ruben Neves , Bruno Fernandez , Diogo Dalot and other portuguese players have arrived for the funeral of Diogo Jota and his brother André. 🤍

But Portugal captain Cristiano Ronaldo was not present. 🇵🇹❌ pic.twitter.com/X1f25ek2GB

— Football Memes (@Footballl_Memes) July 5, 2025