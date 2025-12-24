Παρότι η Boxing Day θεωρείται διαχρονικά «ιερή» για το αγγλικό ποδόσφαιρο και συνδέεται με γεμάτα προγράμματα και συνεχόμενους αγώνες, φέτος η εικόνα θα είναι εντελώς διαφορετική.

Στις 26 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί μόλις ένα παιχνίδι για την Premier League, αυτό ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Νιούκαστλ, με ώρα έναρξης τις 22:00, αφήνοντας τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου με… ελάχιστες επιλογές.

Όπως εξήγησε η διοργανώτρια αρχή, η φτωχή αγωνιστική δραστηριότητα οφείλεται στις σημαντικές αλλαγές του φετινού καλενταριού. Η επέκταση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων (Champions League, Europa League και Conference League), σε συνδυασμό με τις τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του Κυπέλλου Αγγλίας, έχει συμπιέσει το αγωνιστικό πλάνο, μειώνοντας τα διαθέσιμα σαββατοκύριακα.

Συγκεκριμένα, η φετινή σεζόν θα «χωρέσει» σε 33 αγωνιστικά σαββατοκύριακα, λιγότερα σε σχέση με πέρυσι, κάτι που περιορίζει αναγκαστικά τη δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων σε μη παραδοσιακές ημερομηνίες. Επιπλέον, τα τηλεοπτικά συμβόλαια επιβάλλουν συγκεκριμένες αγωνιστικές να διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Με δεδομένο ότι η Boxing Day «πέφτει» φέτος Παρασκευή, η πλειονότητα των αγώνων μεταφέρθηκε στο αμέσως επόμενο διήμερο, αφήνοντας τη 26η Δεκεμβρίου με ελάχιστη δράση.

Η παρηγοριά για τους φίλους της Premier League είναι πως από τη νέα σεζόν το πρόγραμμα αναμένεται να επανέλθει στους γνώριμους, πιο «γεμάτους» ρυθμούς της Boxing Day.