O Τιμπό Κουρτουά, στον αγώνα της Εθνικής Βελγίου με την Ισπανία στο πρόσφατο Μουντιάλ, που είχε γίνει στις 11 Ιουλίου 2026 είχε αποχωρήσει τραυματίας. Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα είχε αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ξαναφορέσει την φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Και δεν ήταν λίγοι, αυτοί που απόρησαν όταν στις κλήσεις του νέου προπονητή της Εθνικής Βελγίου, Μαρκ Φαν Μπόμελ, είδαν ότι ο 24χρονος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν εκτός.

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